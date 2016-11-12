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أسامواه جيان: محمد صلاح لاعب "اللحظة" حاليًا

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أسامواه جيان: محمد صلاح لاعب "اللحظة" حاليًا أسامواه جيان: محمد صلاح لاعب "اللحظة" حاليًا

>كتب أحمد سمير

أكد أسامواه جيان لاعب نادى أهلى دبى الإماراتى، والغائب عن صفوف غانا فى المباراة القادمة أمام فى تصفيات كأس العالم بسبب الإصابة، أن الدولى المصرى محمد صلاح لاعب "اللحظة" حاليا فى صفوف ناديه روما الإيطالى ومنتخب مصر.

 

 

وأضاف جيان فى تعليقه على المباراة خلال تصريحه لقناة "أون سبورت"، أنها لا تتحمل خسارة أى نقاط من قبل غانا، وتوقع أن الفريق الأفضل سيكسب المباراة، مشيرا إلى أن سيناريو مباراة الـ6/1 الشهيرة التى فاز بها البلاك ستارز على الفراعنة لن تتكرر مرة أخرى حاليا.

 

 

كما أشاد جيان بمستوى أحمد المحمدى الذى لعب بجواره فى صفوف نادى "سندرلاند الإنجليزى"، وخاصة فى قدرته على الوثب عاليا.

 


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