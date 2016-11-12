ننشر قائمة المستشار سمير البهى لخوض انتخابات نادى مجلس الدولة

كتب حازم عادل

حدد المستشار سمير البهى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمرشح على مقعد رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، أسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات المقرر إجراؤها فى 20 يناير المقبل، على قائمته.

وضمت القائمة كلا من المستشارين أيمن حجاج، وسالم سامى صقر، وإيهاب نبيل إسماعيل، والحسن محمود البدراوى، وإسلام توفيق الشحات، وعبد الرؤوف خليفة، ووائل فرحات، ومحمد عنانى، ويوسف ضياء، وعبد الرحمن نصير، وأحمد عثمان، ومحمد شكرى أبو رحيل، ومحمود بهاء الدين.

يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، قررت مد باب الترشيح للانتخابات الكلية لنادى قضاة مجلس الدولة حتى غدا السبت فى تمام الساعة الخامسة مساء.