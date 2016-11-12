أخبار عاجلة

مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر قائمة المستشار سمير البهى لخوض انتخابات نادى مجلس الدولة

Google+ Print
ننشر قائمة المستشار سمير البهى لخوض انتخابات نادى مجلس الدولة ننشر قائمة المستشار سمير البهى لخوض انتخابات نادى مجلس الدولة

>كتب حازم عادل

حدد المستشار سمير البهى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمرشح على مقعد رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، أسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات المقرر إجراؤها فى 20 يناير المقبل، على قائمته.

 

وضمت القائمة كلا من المستشارين أيمن حجاج، وسالم سامى صقر، وإيهاب نبيل إسماعيل، والحسن محمود البدراوى، وإسلام توفيق الشحات، وعبد الرؤوف خليفة، ووائل فرحات، ومحمد عنانى، ويوسف ضياء، وعبد الرحمن نصير، وأحمد عثمان، ومحمد شكرى أبو رحيل، ومحمود بهاء الدين.

 

يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، قررت مد باب الترشيح للانتخابات الكلية لنادى قضاة مجلس الدولة حتى غدا السبت فى تمام الساعة الخامسة مساء.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365