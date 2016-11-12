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المستشار أحمد زكريا يتراجع ويقرر الترشح لمنصب رئيس نادى مجلس الدولة

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المستشار أحمد زكريا يتراجع ويقرر الترشح لمنصب رئيس نادى مجلس الدولة المستشار أحمد زكريا يتراجع ويقرر الترشح لمنصب رئيس نادى مجلس الدولة

>كتب حازم عادل

كشف المستشار أحمد زكريا نائب رئيس مجلس الدولة، تراجعه عن عدم الترشح على منصب رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، وقراره أن يتقدم بأوراقه غدا السبت إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، منافسا المستشار سمير البهى.

 

وأوضح "زكريا" في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، بأنه أعلن تراجعه عن الترشح على مقعد الرئيس، بعدما نما إلى علمه ترشح المستشار محمد العوانى، رئيس مجلس ادارة نادى قضاة مجلس الدولة السابق، على نفس المقعد، ولكن بعدما أصر العوانى على عدم الترشح أثناء لقاء جمعهما، قرر العودة إلى المنافسة على منصب رئيس النادى.

 

يذكر أن المستشار أحمد زكريا، كان أعلن بأنه سيخوض الانتخابات على مقعد الرئيس، ثم تراجع وقدم أوراق ترشحه على مقعد نائب رئيس نادى قضاة مجلس الدولة.

 


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