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إسكان الجيزة: انتهاء 98% من مشروع الإسكان الاجتماعى بالعياط

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إسكان الجيزة: انتهاء 98% من مشروع الإسكان الاجتماعى بالعياط إسكان الجيزة: انتهاء 98% من مشروع الإسكان الاجتماعى بالعياط

>كتبت إيناس البنا

كشف تقرير متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان بمحافظة الجيزة، عن الانتهاء بنسبة 98% من مشروع الإسكان الاجتماعى بقرية جرزا بالعياط، بإجمالى عدد 111 عمارة و2664 وحدة سكنية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 292 مليون جنيه.

 

وقال المهندس إبراهيم فرج وكيل وزارة بالجيزة، إنه تم إنهاء الأعمال بالنسبة لـ7 شركات للعمارات المسئولة عن بنائها، مضيفًا أن الوزارة انتهت من إعداد مستندات الطرح لأعمال الطريق وتنسيق الموقع، مضيفًا أن أعمال توصيل المرافق تتكلف 5.3 مليون جنيه.

 

وأشار وكيل الوزارة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه بالنسبة للمرافق سيتم ربط المياه بالخط 300 مم لتغذية المشروع من محطة العياط، وذلك عن طريق خط مياه قطر 250مم، تم تقييمه من قبل استشارى الجهة التنفيذية لمياه الشرب  والصرف الصحى، بالإضافة إلى تركيب محطة معالجة للصرف داخل أرض المشروع، بعد توفير الاعتماد اللازم من قبل المحافظة.

 

وأضاف وكيل الوزراة، أنه تم توقيع بروتوكول بين المحافظة ووزارة الكهرباء لبدء أعمال التوصيل، حيث تم توريد 50% دفع إلكترونى من قيمة الأعمال الكهربائية من وزارة الإسكان، وجارى تسليمها لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لبدء التنفيذ.

 

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن أسماء المستوفين للإعلان الثامن، والحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعى بجرزا بالعياط التابعة لمحافظة الجيزة.


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