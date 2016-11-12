"خطة البرلمان": قانون "الربح" يلغى السجل التجارى للمتلاعبين بالأسعار

كتب محمد الحناوى

أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، صعوبة تطبيق نظام الأسعار الاسترشادية على السوق المصرى، قائلاً: مفيش رقابة على الأسواق أصلاً وبقالنا شهور بنطالب الحكومة بتفعيل الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار فى رفع أسعار السلع".

وأضاف النائب: "اللجنة تناقش مشروعًا لتحديد هامش ربح معين للتجار، خاصة فى ظل الانفلات غير المسبوق فى هوامش الربح، يحدد هامش ربح المنتجات منذ تصنيعها وحتى وصولها للمستهلك".

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون سيساهم إلى حد كبير فى استقرار أسعار السلع وتحديد هامش الربح، مشيرًا إلى تشديد عقوبات المخالفات، والتى قد تصل لإلغاء السجل التجارى للمخالف.