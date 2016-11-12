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"اهانه وشتائم" موجهه من شخصيات" سعودية" بارزة الي "مصر والرئيس السيسي" ...

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"اهانه وشتائم" موجهه من شخصيات" سعودية" بارزة الي "مصر والرئيس السيسي" ... "اهانه وشتائم" موجهه من شخصيات" سعودية" بارزة الي "مصر والرئيس السيسي" ...

انتقادات واراء بعض الشخصيات البارزة ما بين الاهانة والسخرية الموجهة الي والرئيس ، سنعرض عليكم بشكل موجز الشخصيات السياسية  البارزة التي وجهت انتقادات ، الي مصر في الفترة الأخيرة ، منذو بداية حكم الرئيس السيسي ، ولم يكترث اي من هذه الشخصيات البارزة في المملكة العربية السعودية ، من ان تصل هذه الانتقادات ، الي توتر وشحن العلاقات ما بين المملكة السعودية ومصر .

من اهم الشخصيات السياسية البارزة في المملكة العربية التي وجهت انتقادات الي الرئيس السيسي ومصر .

اياد مدني :

هو اخر من تطاول بشكل هزلي ، علي السيسي ومصر ، وهو اياد مدني ، هو وزير سعودي سابق لوزارة الحج والعمرة ، ووزارة الثقافة والاعلام  ، وهو الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي ، وهو نائب رئيس مجلس امناء الملك عبدالله بن عبد العزيز للإسكان التنموي ، ولقد قام مدني بالسخرية من الوضع الاقتصادي لمصر ومعقبا علي كلام الرئيس السيسي ، بأن ثلاجته لم تكن تحوي الا الماء لمدة 10 سنوات ، ولم يكترث انه امين منظمة القاهرة عضو حيوي فيها ، ومعها 56 دولة اخري .

وبعد الهجوم الذي واجهه مدني من قبل رواد السوشال ميديا عقب ما قام به من سخرية ، فقد قام بتقديم اعتذار رسمي , لمصر والمتمثل لشخص السيسي ، وقال انها لم تكن الا دعابة لم يقصد بها اهانة الرئيس السيسي ولا جمهورية مصر العربية .

جمال خاشقجي :

هو مدير قناة العرب للأخبار ، وهو من الذين يساندون جماعة الاخوان ، والذي صرح بميوله هذا في مقالا للحياة ، والذي قال فيه لكل زمان دولة ورجال وسياسة وخارجية ، ولقد صرح فيه بأن السعودية وامريكا ، لابد ان يتدخلا لإعادة جماعة الاخوان الي الساحة السياسية مرة اخرى ، ومن المعروف عنه انه من اكثر الكتاب السعوديين الذين يعتادون الهجوم علي مصر وعلي الرئيس السيسي  .

محمد ال شيخ :

هو من الكتاب السعوديين الذين اعتادوا مهاجمة مصر علي فترات متعددة فلقد هاجم الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب ، وذلك اعتراضا منه علي مشاركة شيخ الازهر مؤتمر الشيشان لتعريف هوية اهل السنة والجماعة ، ولقد انهال مؤخرا علي مصر والسيسي بانتقادات لاذعة ، وقال عبر تغريده له علي تويتر ، قائلا لتذهب مصر السيسي الي الخراب ، وكان هذا بعد ان تم تصنيف السعودية من مسمي اهل السنة فقد ابدي غضبه الشديد بنشر هذه التدوينة علي تويتر لمصر والسيسي .

خالد الدخيل :

هو كاتب سياسي سعودي ولقد تطاول علي مصر والسيسي ، ولقد قال ان السيسي قد جاء الي كرسي الحكم في مصر بصورة غير شرعية ، وقال ان حكم السيسي لمصر هو الاسواء منذو وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، وقال ان مصر واستقرارها مهم للمنطقة العربية والسعودية لكن حكم السيسي في دائرة شك من وضع خارطة استقرار واضحة لمصر  .

نايف شعلان :

هو من اثرياء المملكة العربية السعودية وهو كاتب سياسي معروف ، وهو دائم الانتقاد الي مصر وهو ليس كاتب ثري فقط بل هو امير سعودي ووجهه انتقادا لاذعا الي مصر السيسي بعد تصويت مصر الي روسيا بتنفيذ مشروعها الخاص في سوريا ، حيث قال اللي تشتريه بالرز يبيعك بالفول  .

سعود الريس :

هو من الكتاب السياسيين في السعودية والذي هاجم مصر بشكل صريح ، بعد تصويتها الي روسيا في مجلس الامن ، وقال ان مصر لا تعرف ماذا تريد وماذا تري ، وصرح ان الرئيس السيسي لا يستطيع ان يلبي مطالب شعبه ، وان منذو ان تولي السيسي رئاسة مصر فان تدهور مصر يأتي متتابعا حسب قوله .

متابعا ان الشعب المصري يعيش حالة من التغيب ، واضاف ان مصر تتوهم بقيادة العرب يوما ما وأن لا احد يستطيع ان يقود حكم العرب غيرها مؤكدا ان مصر فقدت الجودة القيادية منذو زمن .

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رئيس قسم الأخبار

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