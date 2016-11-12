"اهانه وشتائم" موجهه من شخصيات" سعودية" بارزة الي "مصر والرئيس السيسي" ...

سمر العشري

انتقادات واراء بعض الشخصيات السعودية البارزة ما بين الاهانة والسخرية الموجهة الي مصر والرئيس السيسي ، سنعرض عليكم بشكل موجز الشخصيات السياسية البارزة التي وجهت انتقادات ، الي مصر في الفترة الأخيرة ، منذو بداية حكم الرئيس السيسي ، ولم يكترث اي من هذه الشخصيات البارزة في المملكة العربية السعودية ، من ان تصل هذه الانتقادات ، الي توتر وشحن العلاقات ما بين المملكة السعودية ومصر .

من اهم الشخصيات السياسية البارزة في المملكة العربية التي وجهت انتقادات الي الرئيس السيسي ومصر .

اياد مدني :

هو اخر من تطاول بشكل هزلي ، علي السيسي ومصر ، وهو اياد مدني ، هو وزير سعودي سابق لوزارة الحج والعمرة ، ووزارة الثقافة والاعلام ، وهو الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي ، وهو نائب رئيس مجلس امناء الملك عبدالله بن عبد العزيز للإسكان التنموي ، ولقد قام مدني بالسخرية من الوضع الاقتصادي لمصر ومعقبا علي كلام الرئيس السيسي ، بأن ثلاجته لم تكن تحوي الا الماء لمدة 10 سنوات ، ولم يكترث انه امين منظمة القاهرة عضو حيوي فيها ، ومعها 56 دولة اخري .

وبعد الهجوم الذي واجهه مدني من قبل رواد السوشال ميديا عقب ما قام به من سخرية ، فقد قام بتقديم اعتذار رسمي , لمصر والمتمثل لشخص السيسي ، وقال انها لم تكن الا دعابة لم يقصد بها اهانة الرئيس السيسي ولا جمهورية مصر العربية .

جمال خاشقجي :

هو مدير قناة العرب للأخبار ، وهو من الذين يساندون جماعة الاخوان ، والذي صرح بميوله هذا في مقالا للحياة ، والذي قال فيه لكل زمان دولة ورجال وسياسة وخارجية ، ولقد صرح فيه بأن السعودية وامريكا ، لابد ان يتدخلا لإعادة جماعة الاخوان الي الساحة السياسية مرة اخرى ، ومن المعروف عنه انه من اكثر الكتاب السعوديين الذين يعتادون الهجوم علي مصر وعلي الرئيس السيسي .

محمد ال شيخ :

هو من الكتاب السعوديين الذين اعتادوا مهاجمة مصر علي فترات متعددة فلقد هاجم الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب ، وذلك اعتراضا منه علي مشاركة شيخ الازهر مؤتمر الشيشان لتعريف هوية اهل السنة والجماعة ، ولقد انهال مؤخرا علي مصر والسيسي بانتقادات لاذعة ، وقال عبر تغريده له علي تويتر ، قائلا لتذهب مصر السيسي الي الخراب ، وكان هذا بعد ان تم تصنيف السعودية من مسمي اهل السنة فقد ابدي غضبه الشديد بنشر هذه التدوينة علي تويتر لمصر والسيسي .

خالد الدخيل :

هو كاتب سياسي سعودي ولقد تطاول علي مصر والسيسي ، ولقد قال ان السيسي قد جاء الي كرسي الحكم في مصر بصورة غير شرعية ، وقال ان حكم السيسي لمصر هو الاسواء منذو وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، وقال ان مصر واستقرارها مهم للمنطقة العربية والسعودية لكن حكم السيسي في دائرة شك من وضع خارطة استقرار واضحة لمصر .

نايف شعلان :

هو من اثرياء المملكة العربية السعودية وهو كاتب سياسي معروف ، وهو دائم الانتقاد الي مصر وهو ليس كاتب ثري فقط بل هو امير سعودي ووجهه انتقادا لاذعا الي مصر السيسي بعد تصويت مصر الي روسيا بتنفيذ مشروعها الخاص في سوريا ، حيث قال اللي تشتريه بالرز يبيعك بالفول .

سعود الريس :

هو من الكتاب السياسيين في السعودية والذي هاجم مصر بشكل صريح ، بعد تصويتها الي روسيا في مجلس الامن ، وقال ان مصر لا تعرف ماذا تريد وماذا تري ، وصرح ان الرئيس السيسي لا يستطيع ان يلبي مطالب شعبه ، وان منذو ان تولي السيسي رئاسة مصر فان تدهور مصر يأتي متتابعا حسب قوله .

متابعا ان الشعب المصري يعيش حالة من التغيب ، واضاف ان مصر تتوهم بقيادة العرب يوما ما وأن لا احد يستطيع ان يقود حكم العرب غيرها مؤكدا ان مصر فقدت الجودة القيادية منذو زمن .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads