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"صحة الإسكندرية" تنظم دورة تدريبية لإحصائيات التمريض

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"صحة الإسكندرية" تنظم دورة تدريبية لإحصائيات التمريض "صحة الإسكندرية" تنظم دورة تدريبية لإحصائيات التمريض

>الاسكندرية جاكلين منير

أعلن مركز تدريب بمديرية الصحة بالإسكندرية، عن تنظيم دورة تدريبية لإحصائيات التمريض حول العناية التمريضية فى غرف العمليات، وذلك فى الفترة من الأحد 13 نوفمبر وحتى الخميس 17 نوفمبر.

وصرحت الدكتورة سالى عبد الرؤوف -مديرة المركز- بأن الدورة تقام بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة الإسكندرية، وتحت رعاية الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وتهدف إلى رفع كفاءة أخصائيات التمريض العاملات بالعمليات وإطلاعهن على الجديد فى مجال عملهن.

وأضافت عبد الرؤوف أن المتدربات فى هذا البرنامج تم اختيارهم عن طريق إدارة التمريض والإدارة العامة للطب العلاجى بالمديرية من ضمن هيئات التمريض بمستشفيات مديرية الصحة بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن المحاضرات النظرية تقام بمقر مركز تدريب الإسكندرية بكوم الدكة بينما تعقد التدريبات العملية بمقر كلية التمريض بسموحة.


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