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"الامارات" تتوسط لحل الخلاف "المصري السعودي" ...

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"الامارات" تتوسط لحل الخلاف "المصري السعودي" ... "الامارات" تتوسط لحل الخلاف "المصري السعودي" ...

الامارات تتوسط لحل الخلاف المصري السعودي وتسعى جاهدة لعودة علاقات تركيا مع ، تسعي دولة الامارات الشقيقة لبذل جهود ضارية لتوسط بين مصر والسعودية ، لتنهي الخلاف الجاري بينهما ، واعادة العلاقة لمسارها السوي بين كل من مصر والسعودية ، ولقد سعت الامارات للتدخل بين البلدين ، بعد فشل زيارة مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز ، في حل الازمة الراهنة القائمة بين مصر والسعودية .

رد علي وساطة الامارات لحل الخلاف المصري السعودي والرسالة الموجهة للملك سلمان

ولقد نشرت احد الصحف اللبنانية مقالا ذكرت فيه ان الرئيس المصري محمد عبد الفتاح السيسي ، قد ارسل رسالة مع الوسيط الاماراتي ، الي ، يقول فيها انه يسعي جاهدا في الحد من اللجوء الي الدعم الخليجي .

ان الوساطة الاماراتية ، لفض الخلاف بين مصر والسعودية تسير برعاية سمو الشيخ محمد بن زايد ، والذي يسعي بدوره للحد من وطأة الغضب المصري من التقارب الحالي بين دول الخليج وتركيا ، ولقد وضح سمو الشيخ محمد بن زايد الي الرئيس السيسي ، ان الامارات تتوسط لحل الخلاف المصري السعودي وتسعى جاهدة لعودة علاقات تركيا مع مصر واكد ان التقارب الخليجي لتركيا يحمل في طياته اهداف سياسية بحته ، وانه لابد ان يعيد التفكير لإعادة العلاقات مع مصر وتركيا ، ولقد صرح الرئيس السيسي بانه مندهش من موقف السعودية الجديد ، والذي يزداد تغيرا منذ رحيل الملك عبدالله .

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