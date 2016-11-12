أخبار عاجلة

مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

تعرف على "شروط" النقد الدولي ل"صرف" باقي قيمة القرض ل"مصر" ...

  • مصر
  • 35
Google+ Print
تعرف على "شروط" النقد الدولي ل"صرف" باقي قيمة القرض ل"مصر" ... تعرف على "شروط" النقد الدولي ل"صرف" باقي قيمة القرض ل"مصر" ...

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال إجتماعه اليوم على طلب لإقتراض مبلغ 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات ، وحيث قامت المصرية على عقد إتفاق مبدئي في شهر أغسطس الماضي على إقتراض 12 مليار ضمن برنامج إصلاح مصر ويشمل هذا البرنامج تحرير العملة المحلية وترشيد دعم الطاقة .

وأكد النقد الدولي ان موافقته على القرض لأن ذلك سيساعد مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي ، وحيث موافقة المجلس التنفيذي للصندوق تسمح بحصول مصر على 2.75 مليار دولار بشكل فوري، وأن صَرف باقي القرض مرهونة بإجراء خمس مراجعات خلال مدة البرنامج ، وقد تم تنفيذ بعض هذه المراجعات .

وكان قرار رفع الدعم وزيادة أسعار المحروقات وقرير تعويم الجنيه المصرى من ضمن هذه المراجعات التى تم تنفيذها ، وربط النقد الدولى دفع باقى الأموال على الأداء الاقتصادي وتنفيذ الحكومة للإصلاحات في البلاد .

ومن أصعب الشروط هو مساهمة كل من الصين والإمارات العربية المتحدة ومجموعة السبع في توفير تمويل ثنائي تصل قيمته إلى ستة مليارات دولار لبرنامج مصر .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر