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"التليفزيون المصرى" يقوم "بتنفيذ" القانون 13 و"يمنع" دخول طاقم "برزنتيشن الإيطالى" ...

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"التليفزيون المصرى" يقوم "بتنفيذ" القانون 13 و"يمنع" دخول طاقم "برزنتيشن الإيطالى" ... "التليفزيون المصرى" يقوم "بتنفيذ" القانون 13 و"يمنع" دخول طاقم "برزنتيشن الإيطالى" ...

أعلن المخرج "مجدى لاشين" رئيس التليفزيون المصرى قى تصريح له عن رفضه التام بالسماح لبريزنتيشن بإستخدام مخرجين إيطالين لتصوير وإخراج مباراة وغانا يوم الأحد فى إطار تصفيات أفريقيا لكأس العالم، وقال أن المباراة سيتم إخراجها بواسطة التيلفزيون المصرى حيث أنه سيقوم المخرج محمد نصر ومعاونيه بالسفر يوم الأحد صباحا للتحضير للمباراة .

وأضاف أيضا أنه قام بالإرسال إلى محمد رستم مهندس الوحدة 22 الخاص بشركة بريزنتيشن وأمرة بتسليم الوحدة للمخرج محمد نصر ومنع دخول أى أحد أخر حفاظا على هيبة الدولة وتنفيذ القانون 13 الذى ينص على أن الحكومه التليفزيون المصرى هو المسئول عن إذاعة المباراة فقط، وأصاف أنها أوامر عليا من الحكومه المصريه ويجب علينا تنفيذها .

وفى سياق أخر أعلنت بعض المصادر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء هو من وراء رفض دخول المخرجين الإيطالين وأنه قد قام برفض طلب بريزنتيشن وأصر على تطبيق القانون الجدير بالذكر أن شركة بربزنتيشن كانت قد قامت بالتعاقد مع طاقم إخراج إيطالى لتصوير المباراة .

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