ترامب: اتطلع لتعديل نظام «أوباما كير» بدلًا من إلغاءه

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الجمعة، أن إصلاح برنامج الضمان الصحي المعروف باسم «أوباما كير» يمكن “تعديله”، بعد أن كان قدم خلال حملته الانتخابية اقتراحاً لإلغائه.

وأوضح ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن أحد الأسباب التي دفعته الى تغيير موقفه، هو اللقاء الذي جمعه بالرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما الذي اقترح عليه الحفاظ على أجزاء من هذا البرنامج الصحي.

وبحسب «فرانس برس» فقد أوضح في المقابلة التي أجريت معه في برج ترامب بنيويورك: “قلت له إنني سأدرس مقترحاته، وسأفعل ذلك احتراماً له”، مضيفاً أن برنامج “أوباما كير سيتم تعديله أو إلغاؤه أو الاستعاضة عنه”.