أخبار عاجلة

مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ترامب: اتطلع لتعديل نظام «أوباما كير» بدلًا من إلغاءه

Google+ Print
ترامب: اتطلع لتعديل نظام «أوباما كير» بدلًا من إلغاءه ترامب: اتطلع لتعديل نظام «أوباما كير» بدلًا من إلغاءه

الرئيس الأمريكي دونالد (أرشيفية)

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الجمعة، أن إصلاح برنامج الضمان الصحي المعروف باسم «أوباما كير» يمكن “تعديله”، بعد أن كان قدم خلال حملته الانتخابية اقتراحاً لإلغائه.

وأوضح ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن أحد الأسباب التي دفعته الى تغيير موقفه، هو اللقاء الذي جمعه بالرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما الذي اقترح عليه الحفاظ على أجزاء من هذا البرنامج الصحي.

وبحسب «فرانس برس» فقد أوضح في المقابلة التي أجريت معه في برج ترامب بنيويورك: “قلت له إنني سأدرس مقترحاته، وسأفعل ذلك احتراماً له”، مضيفاً أن برنامج “أوباما كير سيتم تعديله أو إلغاؤه أو الاستعاضة عنه”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»