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بالصور : "ممدوح حمزة" يكشف باقي "شروط" صندوق النقد الدولي "الكارثية" ...

  • مصر
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قام الناشط السياسي ممدوح حمزة بالتحذير عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من الشروط التي وصفها بالكارثية التي فرضها صندوق النقد الدولي في مقابل الموافقة على إقراضها القرض المنتظر بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، لذا ننشر لكم عبر نجوم مصرية الشروط الكارثية التي فرضها صندوق النقد الدولي على من أجل الموافقة على القرض .

تصريحات ممدوح حمزة حول شروط البنك المركزي الكارثية:

أكد ممدوح حمزة عبر موقع تويتر على أن قيمة القرض المنتظر من صندوق النقد الدولي والذي فرض شروط مجحفة على مصر ما هو الا 1/5 ما دفعته دول الخليج لمصر منذ 30 يونيو وتقريبا ما دفعه المصريين لحفر تفريعة قناة السويس، وهو مثل تكلفه الانفاق تحت قناة السويس .

حيث بدأ تدويناته بالسؤال عن محاسب يستطيع حساب الخسارة التي تحملتها مصر في مقابل تخفيض عملتها مطالباً إخباره بنتيجة مقارنة الخسارة في مقابل قرض الصندوق الدولي، مؤكداً على أولي شروط صندوق النقد الدولي لإعطاء مصر الدفعة الأولي من القرض ماهي إلا ” ضريبة القيمة المضافة، وقانون المدني وتعويم الجنيه” وهي الشروط التي قامت مصر بتنفيذها مؤخراً بالفعل .

بينما أكد على أن هناك شروط أخري لاستلام الدفعات القادمة من صندوق نقد الدولي كالتخلص من جميع المؤسسات الاقتصادية كالمستشفيات والجامعات والشركات بما في ذلك قناة السويس، حيث اختتم تغريداته متسائلاً عن وجود غباء أكثر من ذلك؟؟ مؤكداً أن ما يحدث الآن هو غباء مركب سيصيب الأجيال القادمة.

تغريدات ممدوح حمزة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتربالصور

 

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رئيس قسم الأخبار

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