مؤتمر المهعد القومى: أورام الثدى المنتشرة يمكن علاجها بالأدوية الهرمونية

كتبت أمل علام

أكدت الدكتورة هبة الظواهرى، أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام خلال مؤتمر المعهد، والذى اختتم أعماله اليوم بالقاهرة، أن أورام الثدى المنتشرة بوجود ثانويات خارج الثدى مثل العظام أو الرئة أو الكبد "المرحلة رابعة" يمكن علاجها باستخدام العلاج الهرمونى المكثف والاستغناء عن العلاج الكيميائى.

وقالت د. هبة: "أظهرت جميع الدراسات الحديثة أن استخدام نوعين من العلاج الهرمونى حسب صفات وسمات الورم البيولوجية قد تظهر نسب استجابة عالية تصل لنتائج أعلى من العلاج الكيميائى". وأضافت: "تكمن أهمية العلاج الهرمونى كخط دفاع ثانٍ بعد عدم تقبل العلاج بالخط الأول"، موضحة أنها تنصح بالعلاج الهرمونى المكثف بدلا من العلاج الكيميائى، لأنه يحقق نسب شفاء أعلى مع عدم التعرض للآثار الجانبية للعلاج الكيميائى.

وأوضحت د. هبة أن التحاليل البيولوجية لأورام الثدى يجب أن تكون دقيقة، وقبل اختيار نوع العلاج، وقد نصل فى المستقبل إلى تحديد نوع العلاج الخاص لكل سيدة مصابة بأورام الثدى بناء على صفاتها البيولوجية فقط "قد يصل الأمر إلى أن تكون هناك مزرعة وحساسية لتحديد نوع الورم كما الوضع الآن فى تحديد نوع البكتيريا.

وأشارت د. هبة إلى أن الصفات البيولوجية لأورام الثدى عند تحديدها فى أول الأمر تقسم نوع المرض إلى نوعين مختلفين تماما فى تطوراتها ونوع العلاج.