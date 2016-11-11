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ملك إسبانيا يزور السعودية لبحث صفقة سفن حربية بملياري يورو

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ملك إسبانيا يزور السعودية لبحث صفقة سفن حربية بملياري يورو ملك إسبانيا يزور السعودية لبحث صفقة سفن حربية بملياري يورو

الملك الإسباني فيليبي السادس (أرشيف)

يقوم الملك الإسباني فيليبي السادس غدًا السبت، بأول زيارة إلى من المتوقع أن يبحث خلالها بيع 5 سفن حربية للجيش السعودي.

وبحسب «فرانس برس» فأن ملك إسبانيا سيزور الرياض، من السبت إلى الاثنين تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان.

وكان الملك فيليبي السادس زار الرياض لتقديم التعازي بالملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز في يناير 2015.

من جهتها، أكدت صحيفة “الباييس” الإسبانية هذا الأسبوع أن “أحد أهداف زيارة” الملك “هي توقيع عقد مع الشركة الإسبانية نافنسيا التي ستصنع 5 طرادات للبحرية السعودية من طراز أفانتي 2200 بقيمة تتجاوز ملياري يورو”.

وسيكون العقد لصالح هذه الشركة العامة الإسبانية “الأكبر من نوعه الذي يتم توقيعه” ويمكن أن يؤمن “وظائف لألفي شخص لمدة 5 سنوات” بحسب الصحيفة.

وسيرافق الملك وزير الخارجية الجديد الفونسو دستيس ووزير التجهيز اينييجو دي لا سيرنا.

من جهته، قال المتحدث باسم الإسبانية الجمعة إن “الزيارة مماثلة لتلك التي يقوم بها الملوك في ظل العلاقات الشخصية بين الأسر الحاكمة” مشيراً إلى “العديد من المصالح الإسبانية”.

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