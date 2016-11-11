ضبط 205 هارب من أحكام قضائية وفحص 30 شقة مفروشة بأسوان

مراسل«ONA»:

شنت المباحث الجنائية في أسوان، وإدارة تنفيذ الأحكام حملة مكبرة، اليوم الجمعة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، شملت الجهود ضبط 205 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكن الضباط من القبض على هارب من حكم جنائي في قضية إتجار في المخدرات محكوم عليه غيابياً بالسجن3 سنوات، وتم ضبط هارب من جنح الحبس الجزئي، وضبط 83 هاربًا من جنح الحبس المستأنف .

كما أسفرت جهود الحملة،عن ضبط 70 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و 38 محكوم عليهم في جنح المخالفات بإجمالي مبالغ محصلة حوالي 800 جنيه .

تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط .

وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة، وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم .

كما تمكن ضباط مباحث مركز ادفو، من ضبط عاطلين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضية هتك عرض، وشملت جهود الأجهزة الأمنية بمدينة أسوان، فحص قاطني 30 شقة مفروشة و تحرير 3 محاضر إدارة مقاهى بدون ترخيص، وجاري العرض على النيابة العامة.