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خالد عكاشه :فشل المظاهرات كان متوقعًا و الغلابة اختاروا الاستقرار

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خالد عكاشه :فشل المظاهرات كان متوقعًا و الغلابة اختاروا الاستقرار خالد عكاشه :فشل المظاهرات كان متوقعًا و الغلابة اختاروا الاستقرار

مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية العميد خالد عكاشة

قال مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية العميد خالد عكاشة، إن الأمرَ كان متوقعًا في عدم الاستجابة لدعوات التظاهر، وأن الخوف من تلك الدعوات كان مقتصرًا على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف عكاشة، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن من تواصل مع أطياف الشعب المصري في الشوارع كان يجد عزوفًا عن الاستجابة لتلك الدعوة، حيث إن الصورة العامة توحي بأنه ليس هناك رغبة حقيقية من الشعب للتظاهر.

وأوضح عكاشة، أن من يشعر من المواطنين بمجموعة من الاحتقانات جراء بعض الإجراءات الاقتصادية الأخيرة كان الحديث عنها يأخذ منحى آخر، بعيدًا عن النزول والاعتراض بالتظاهر في الشارع، وهو ما كان مشهدًا كاشفًا لموقف الشارع المصري الرافض لتلك الدعوات.

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