بالصور : "هجوم" ناري علي "باسم يوسف" بسبب اعترافه بوجود "اسرائيل" وطمس معالم "فلسطين" علي الخريطة ...

سمر العشري

هجوم ناري وقوي جدا من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر علي الاعلامي الساخر باسم يوسف وذلك بسبب ما قدمه عبر برنامجه المذاع علي قناة فضائية امريكية والبرنامج الذي يقدمه باسم يوسف الذي يطلق عليه كتاب الديمقراطية والذي يذاع علي قناة فيوجن الامريكية , ولقد اطلق علي باسم يوسف اليوم لقب عبد الدولار .

الهجوم الناري علي باسم يوسف من قبل رواد تويتر

لقد قام باسم يوسف بارتكاب جريمة في حق عروبته وهويته , لقد قام بعرض خريطة للوطن العربي وقام بعرض علم اسرائيل علي الخريطة مكان خريطة فلسطين , اعترافا منه بوجود الكيان الصهيوني واهدارا للقضية الفلسطينية بكل ما هيتها , ولم يكتفي بذلك فقد تخلي عن عرض حلايب وشلاتين تبعية لمصر علي الخريطة , مما اثار هجوما واضحا عليه من قبل رواد تويتر .

فلسطين ليست اسرائيل هذا هو محور الهجوم علي الساخر باسم يوسف او كما اطلق عليه ماسخ يوسف من قبل رواد تويتر اعتراضا منهم علي استنكاره للقضية الفلسطينية بعرضه الخريطة معترفا بوجود الكيان المغتصب الصهيوني وتجاهلا لحق فلسطين بمكانتها وقضيتها الازلية , تجاهل كرامته كعربي وانساق وراء اطماعه كما وصفه متابعون تويتر بعبد الدولار .

شبكةعيونالإخبارية

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