شركة "تساهيل السعودية" لمنح "التأشيرات" للمصريين "توقف" منحها ب"شرط" ...

سمر العشري

توقفت شركة تساهيل المسؤولة عن منح التأشيرات من السعودية الي المصريين الراغبين بالسفر الي المملكة العربية السعودية ، عن التعامل بالجنيه المصري في دفع رسوم التأشيرات ، ولقد جعلت التعامل وطريقة الدفع عن طريق البطاقة المصرفية ، اي تكون الرسوم المدفوعة بالريال السعودي او الدولار الامريكي .

واكدت شركة تساهيل لمنح التأشيرات السعودية ، في موقعا الالكتروني ، ان الدفع للرسوم المطلوبة للحصول علي تأشيرة دخول السعودية من مصر ، سيكون عن طريق بطائق الائتمان المصرفية ، كما اكد بعض المصريين ، المتعاملين مؤخرا مع تساهيل ، ان الشركة رفضت استلام الرسوم نقدي بالجنيه المصري ، وطلبت بطاقات ائتمان لدف الرسوم بالريال او الدولار ، سواء كانت للشخص نفسه الراغب في الحصول علي التأشيرة ، او لاحد من اتباعه .

والجدير بالذكر ان شركة تساهيل ، كانت قد اغلقت مقرها بشكل مفاجئ دون اعلان مسبق عن اي اسباب للغلق ، حتي عادت بقرارها الجديد لوقف التعامل بالجنيه المصري ، في تعاملاتها ، وان تعاملاتها لن تكون الا بالريال والعملة الصعبة .

هذا في ظل الازمه الراهنة التي تمر بها مصر من ازمات اقتصادية متتاليه عملت علي ارتفاع سعر الدولار بشكل جنوني امام الجنيه المصري مما دعا شركة تساهيل الي وقف التعامل تماما بالجنيه المصري لدفع رسومها .

شبكةعيونالإخبارية

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