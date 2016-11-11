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الأهلي يواجه سكر الحوامدية وديًا الأحد بعد اعتذار سيراميكا كليوباترا

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الأهلي يواجه سكر الحوامدية وديًا الأحد بعد اعتذار سيراميكا كليوباترا الأهلي يواجه سكر الحوامدية وديًا الأحد بعد اعتذار سيراميكا كليوباترا

أرشيفية

قرر الجهاز الفنى للأهلي بقيادة حسام البدرى، مواجهة فريق سكر الحوامدية وديًا بعد غدًا، الأحد، بدلًا من سيراميكا كليوباترا، استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربى يوم 19 نوفمبر الجارى فى الجولة التاسعة لبطولة الدورى العام.

 كان الأهلى قد اتفق مع فريق سيرامياكا كليوباتر على اللعب مبارة ودية  بعد غدًا، لكن الأخير اعتذر منذ ساعات بسبب ارتباطه بإحدى مباريات فى دورى القسم الثانى، ليستقر الأحمر على مواجهة سكر الحوامدية.

 وخاض الأهلى ودية أمس مع فريق “جينيس” أحد ندية الدرجة الثالثة وفاز بهدف سجله الصاعد أحمد حمدى.

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