المنتج تامر مرسي يجمع تامر حسني وياسمين عبد العزيز بمسلسل واحد في رمضان

كتب: هاني صابر

جمع المنتج تامر مرسي، نجم الجيل تامر حسني والنجمة ياسمين عبد العزيز، معًا في مسلسل درامي واحد ، لعرضه في رمضان المقبل، ويجمعهما ببعض لأول مرة .

وكان “حسني” و”ياسمين”، قد تعاقدا مع المنتج تامر مرسي، مساء أمس الخميس، بصحبتهما مخرج العمل محمد سامي، ومؤلف المسلسل خالد جلال، حيث حرصوا علي التقاط صورًا تذكارية بعد إنهاء التعاقدات بينهما.

ويعد تعاقد تامر مرسي، علي هذا المسلسل، الثاني له بشكل رسمي بعد مسلسل”عفاريت عدلي علام” للزعيم عادل إمام، المقرر خوض المنافسة أيضًا في موسم رمضان المقبل.