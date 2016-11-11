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الرئيس عون: الاقتصاد هو الداعم الأول للعملة اللبنانية

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الرئيس عون: الاقتصاد هو الداعم الأول للعملة اللبنانية الرئيس عون: الاقتصاد هو الداعم الأول للعملة اللبنانية

>بيروت أ ش أ

قال الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون إنه لا يجوز أن تبقى الليرة اللبنانية مدعومة بالدين الذي بلغ حجما كبيرا ، وإن تحسين وضع الليرة يتم بالإنتاج ، فالإقتصاد هو الداعم الأول للعملة اللبنانية.

 

وأضاف عون ـ خلال استقباله اليوم وفد الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار ـ أن ما ورد حول الأبعاد الإقتصادية في خطاب القسم يمثل التخطيط الشامل للإقتصاد ومجمل المخططات القطاعية ، ولكن بما أننا فى نظام اقتصادى حر فالعمل يقع على عاتق الجميع على أساس التضامن.

 

وتابع " لا يمكن النهوض بأرض أو وطن أو بلد إلا بورشة شعبية ، وإن الإقتصاد ورشة شعبية تشترك فيها القطاعات كافة".

 

ولفت إلى أن الأمور الاقتصادية تتحقق بشكل تصاعدى وتحتاج إلى وقت ، واعدا بأن الوضع الأمنى سيشهد تحسنا.


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