الرئيس عون: الاقتصاد هو الداعم الأول للعملة اللبنانية

بيروت أ ش أ

قال الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون إنه لا يجوز أن تبقى الليرة اللبنانية مدعومة بالدين الذي بلغ حجما كبيرا ، وإن تحسين وضع الليرة يتم بالإنتاج ، فالإقتصاد هو الداعم الأول للعملة اللبنانية.

وأضاف عون ـ خلال استقباله اليوم وفد الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار ـ أن ما ورد حول الأبعاد الإقتصادية في خطاب القسم يمثل التخطيط الشامل للإقتصاد ومجمل المخططات القطاعية ، ولكن بما أننا فى نظام اقتصادى حر فالعمل يقع على عاتق الجميع على أساس التضامن.

وتابع " لا يمكن النهوض بأرض أو وطن أو بلد إلا بورشة شعبية ، وإن الإقتصاد ورشة شعبية تشترك فيها القطاعات كافة".

ولفت إلى أن الأمور الاقتصادية تتحقق بشكل تصاعدى وتحتاج إلى وقت ، واعدا بأن الوضع الأمنى سيشهد تحسنا.