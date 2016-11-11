بالصور.. عمومية طارئة لصيادلة السويس لسحب الثقة من النقيب

دعا مجلس نقابة صيادلة السويس إلى عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من نقيب صيادلة السويس من منصبه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع انتشار مافيا رجال الأعمال والمحتكرين داخل المحافظة.

وقام 101 صيدلى بالتوقيع على طلب الدعوة لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من نقيب صيادلة السويس وعزله.

وقال عضو بمجلس نقابة الصيادلة إنه فى الوقت الذى يقوم فيه مجلس نقابة الصيادلة بالسويس بالتصدى لشركات تحاول الهيمنة على الصيدليات فى مصر والسويس من أجل احتكار الدواء، قام نقيب الصيادلة بالمحافظة بالموافقة على تأجير صيدليته لإحدى الشركات، ما يساعد فى التوسع فى انتشار ما يسمى سلاسل الصيدليات المملوكة لرجال أعمال ينتمون لدول أجنبية واتجاه هئولاء المحتكرين إلى محاولة السيطرة الكاملة على سوق الدواء فى مصر ليتمكنوا من ممارسة أعمالهم الاحتكارية.

وحذر مجلس نقابة الصيادلة بالسويس أصحاب السلاسل غير القانونية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم عن طريق إبلاغ السيد وكيل وزارة الصحة والسيد مدير إدارة الصيدلة، وتحرير محاضر ضدهم بالنيابة العامة والنيابة الإدارية والأموال العامة.