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تجدد الشغب بعزبة شيكارة بالمحلة.. والأهالى يشعلون النار بمنزل لعائلة حمد

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تجدد الشغب بعزبة شيكارة بالمحلة.. والأهالى يشعلون النار بمنزل لعائلة حمد تجدد الشغب بعزبة شيكارة بالمحلة.. والأهالى يشعلون النار بمنزل لعائلة حمد

>الغربية – عادل ضرة

تجددت منذ قليل أحداث الشغب بعزبة شيكارة التابعة لمركز المحلة فى محافظة الغربية بين عائلتي "الصعيدي" و"حمد" والتى كانت قد بدأت بينهما فى 14أكتوبر الماضي بسبب خلافات سابقة وراح ضحيتها 3 قتلى من عائلة الصعيدي.

وقام الأهالى منذ قليل بإشعال النار فى منزل لعائلة "حمد"  انتقاما منهم لرفض الأهالى بقائهم فى القرية وانتقلت سيارتي إطفاء واللواء أشرف درويش مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة وسمنود والعميد علاء الغرباوي مأمور مركز المحلة وقوات الشرطة

كانت القرية قد شهدت فى 14أكتوبر الماضى  مشاجرة بين عائلتي "حمد" و "الصعيدي" بسبب خلافات سابقة أسفرت عن مقتل 3 من عائلة الصعيدي  وأشعل الأهالى النار فى منازل المتهمين من عائلة حمد، ودفعت مديرية أمن الغربية وقتها  بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة بمنازل المتهمين، وعززت مديرية الأمن، برئاسة اللواء حسام خليفة مدير الأمن، واللواء ابراهيم عوض حكمدار أمن الغربية، من تواجد القوات داخل العزبة، للسيطرة على الاشتباكات بين العائلتين، كما أشعل أهالى القتلى النار فى مخازن للغلال تابعة للمتهمين وبعثروا محتويات منازلهم فى الشارع رافضين بقائهم فى العزبة ، واستصدر مجلس مدينة المحلة قرارات إزالة لمنازل المتهمين.


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