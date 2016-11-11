جنوب إفريقيا ترصد خلايا إرهابية تهدف لاستخدام البلاد كقاعدة لوجيستية

قال مالوسي جيجابا وزير الشؤون الداخلية في جنوب إفريقيا إن بلاده رصدت عددًا من «الخلايا النائمة» شكلتها جماعات متشددة بهدف استخدام البلاد قاعدة لوجيستية.

وأضاف جيجابا – في تصريحات له اليوم الجمعة – أن حكومة جنوب إفريقيا على علم بأن هناك أشخاصا يستخدمون بلادها قاعدة لوجيستية ومخبأ وهناك خلايا نائمة، لافتًا إلى أن الحكومة تعرف هؤلاء الأشخاص وأن الوضع تحت السيطرة.

وفي يوليو الماضي قالت الشرطة إنها اعتقلت 4 أشخاص بينهم توأمان اتهموا بالتخطيط لشن هجمات على السفارة الأمريكية في العاصمة بريتوريا بالإضافة لمبان يملكها يهود.

أ ش أ