ضابط مخابرات بريطاني : "يحذر" العالم من "حرب عالمية ثالثه" تحكمها "مصر والسعودية" ...

سمر العشري

حرب عالمية ثالثة بقيادة مصرية وسعودية,قامت بعض وسائل الاعلام البريطانية بعرض لقاء خاص , لضابط بريطاني متقاعد , ويدعي دوايت يورك والذي قد تمت استضافته في برنامج هانج اوفر , والذي قال من خلال لقائه هذا كلام يوصف بالمهم والخطير الا وهو (ان مصير العالم اجمع تحدده مصر ) مما اثار الضحك لدي مقدمة البرنامج , واثار دهشتها .

ولقد رد دوايت قائلا انت لا تعلمين ما الذي ممرنا به مع مصر في الاعوام الماضية , لقد ارهقونا بسبب جهاز المخابرات وعالمه , مما دعا الي فشل جميع المؤامرات التي اتخذت ضد مصر , سواء في داخلها او خارجها .

حرب عالمية ثالثة بقيادة مصرية وسعودية

ولقد فسر دوايت في لقائه معني قوله ان مصير العالم تحدده مصر , واكد ان بعودة تيران وصنافير الي السعودية , لن يتمكن لأمريكا واسرائيل اي تدخل في ان يمنعا التسليح في هاتين الجزيرتين , وذلك لعدم خضوع السعودية لاتفاقية كامب ديفيد وانها ليست طرفا فيها , وهذا ما كنا نخشاه من وصول السيسي الي كرسي الحكم في مصر, لما يتمتع بع من دهاء وحنكة حربيه وسياسية, ولا يجب ان يستهان به وبمقدرته العسكرية.

وما اثار تساؤل المذيعة هو حديث الرجل عن جزيرتي تيران وصنافير فتسألت عن اهميتهما , ورد قائلا , ان تيران وصنافير لهما اهمية جغرافية تكمن اهميتها في مجالها المغنطيسي , حيث انها تقع في تعامد مع سديم بندورا في المجرة القطبية, وانها ايضا تتحكم في مدخل خليج العقبة بشكل كلي , وخليج السويس بشكل جزئيا , وان الجزيرتين قريبتان من شرم الشيخ المصرية وايضا قريبه من الاردن , وقريبة من السعودية , وتجاور الاراضي الفلسطينية المحتلة , لذلك ان هاتان الجزيرتان يعدا من اخطر جزر العالم .

وقال يوريك انه يخشي , ان يتحدا مصر والسعودية معا , وقاما بتسليح الجزيرتين , فانه بهذا الفعل يستطيع كل من مصر والسعودية ان يسيطرا علي العالم بأجمعه معا , وقال ايضا ان هذه المعلومات غاية في الاهمية وان العالم يجب ان ينتبه لهذا الامر , لان مصر والسعودية باتفاقهما سوف يتكون منهما قوة لا تقهر وبهذا فانهما المتحكمتان في اندلاع الحرب العالمية الثالثة وسوف لن يكون لهم مقاوم بقوتهما معا حرب عالمية ثالثة بقيادة مصرية وسعودية .

وأضاف "يورك" أنا لا يمكنني تصور ماذا سيحدث إذا اتفقتا مصر والسعودية على التسليح، من الممكن أن يسيطرا على العالم سويًا .

ووجه يورك رسالة الي الرئيس السيسي قائلا له ان لا يفرط في استخدام قوته في الفترة القادمة , وهي رسالة موجهة من رجل مخابرات سابق الي رجل مخابرات حالي علي حد وصفه .

شبكةعيونالإخبارية

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