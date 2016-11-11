ترامب يكلف نائبه «بنس» بقيادة الفريق المشرف على نقل السلطة

أسند الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مهمة قيادة الفريق الانتقالي له إلى نائبه مايك بنس.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فأن بنس تسلم هذه المهمة من كريس كريستي حاكم ولاية نيو جيرسي الذي كان يقود تلك الجهود خلال الانتخابات.

وسيظل كريستي في الفريق كنائب لرئيس الفريق الانتقالي، جنبًا إلى جنب مع كبار مستشاري ترامب، ومن بينهم بن كارسون، والرئيس السابق لمجلس النواب نيوت جينجريتش، ورئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني.

وكلف ترامب الفريق بتجميع “المجموعة الأعلى تأهيلًا من القادة الناجحين القادرين على تنفيذ برنامجنا للتغيير في واشنطن”.

ويضم فريق مستشاري ترامب خلال الفترة الانتقالية أيضًا أولاده ايفانكا و دونالد جونيور واريك، وزوج ابنته جاريد كوشنر وبيتر تيل مؤسس نظام الدفع الإلكتروني “باي بال” ورينس بريباس رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية التي تمثل زعامة الحزب الجمهوري وذراعه التمويلية.