أخبار عاجلة

مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ترامب يكلف نائبه «بنس» بقيادة الفريق المشرف على نقل السلطة

Google+ Print
ترامب يكلف نائبه «بنس» بقيادة الفريق المشرف على نقل السلطة ترامب يكلف نائبه «بنس» بقيادة الفريق المشرف على نقل السلطة

الرئيس الأمريكي دونالد ونائبه مايك بنس (أرشيف)

أسند الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مهمة قيادة الفريق الانتقالي له إلى نائبه مايك بنس.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فأن بنس تسلم هذه المهمة من كريس كريستي حاكم ولاية نيو جيرسي الذي كان يقود تلك الجهود خلال الانتخابات.

وسيظل كريستي في الفريق كنائب لرئيس الفريق الانتقالي، جنبًا إلى جنب مع كبار مستشاري ترامب، ومن بينهم بن كارسون، والرئيس السابق لمجلس النواب نيوت جينجريتش، ورئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني.

وكلف ترامب الفريق بتجميع “المجموعة الأعلى تأهيلًا من القادة الناجحين القادرين على تنفيذ برنامجنا للتغيير في واشنطن”.

ويضم فريق مستشاري ترامب خلال الفترة الانتقالية أيضًا أولاده ايفانكا و دونالد جونيور واريك، وزوج ابنته جاريد كوشنر وبيتر تيل مؤسس نظام الدفع الإلكتروني “باي بال” ورينس بريباس رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية التي تمثل زعامة الحزب الجمهوري وذراعه التمويلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»