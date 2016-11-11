«وزير البيئة» يعلن خطوات جادة لحل مشكلة الفحم النباتى

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أنه يتم الإتفاق حاليًا مع الهيئة العربية للتصنيع ومركز البحوث الزراعية لعمل الصوبات الحرارية المتعلقة بمكامير الفحم النباتى للحد من تصنيعها بأماكن مجهولة، ومن مادة بلاستيك ضعيفة لاتتحمل الحرق، مشيرًا الى أنه يتم الإتفاق مع مركز البحوث الزراعية بإعتباره صاحب براءة الإختراع .

وقال “فهمى” فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إنه سيتم التنسيق أيضًا مع عدة جهات منها وزارة الصناعة والزراعة بناءً على تكليفات رئيس الوزراء ، معلنًا فى هذا الصدد عن قرار رئيس الوزراء بأن ينشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر لتوفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتي في أماكنها الحالية، بهدف الإنتقال إلى العمل بالأفران المطورة خلال سنة من خلال استخدام النماذج التى تمت إجازتها بيئيًا محلية او مستوردة أو التي يمكن أن تجاز مستقبلا فور تطويرها.

ويتضمن القرار أن يكون للجنة، أمانة فنية مشكلة فيها تتلقي قرارات التوفيق وقيدها ويصدر بتنظيم العمل بها قرار من المحافظ المختص، حيث يقدم ذو الشأن طلبات توفيق الأوضاع البيئية إلي الأمانة الفنية للجنة المختصة خلال 3 أشهر من نشر القرار علي أن يتضمن الطلب البيانات المتعلقة باسم الطالب وصفته وبيانًا مستوفيًا عن موضوع الطلب وأسانيده ويرفق به مقترح خطة توفيق الأوضاع البيئية والبيانات التي يتضمنها النموذج الذي تعده اللجنة.