الأرصاد: سيول جديدة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

حذر الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد، مساء يوم الثلاثاء المقبل، لطقس غير مستقر يبلغ ذروته يومي الخميس والجمعة المقبلين 17، و18 نوفمبر الجاري.

وحذر عبد العال، من هطول أمطار غزيرة على معظم أنحاء البلاد، قد تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

ونبه عبد العال فى بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن الطقس غير المستقر سيصاحبه انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح التي تزيد من الاحساس بالبرودة.

وناشد رئيس هيئة الأرصاد المسؤولين بالمحافظات المعنية، اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة.