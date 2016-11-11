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«سياسي فلسطيني»: اليهودية تسكن قلب «ترامب»

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«سياسي فلسطيني»: اليهودية تسكن قلب «ترامب» «سياسي فلسطيني»: اليهودية تسكن قلب «ترامب»

الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور، أحمد رفيق عوض

قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور، أحمد رفيق عوض، إنّه من الواضح أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ، جاء من بيئة مختلفة تمامًا للواقع، لأنّه قال بعد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، إن إسرائيل تعد الدولة الأكثر ديمقراطية في المنطقة، وهي التي تحافظ على حقوق الإنسان، مضيفًا: “اليهودية في منزل دونالد ترامب، وأن ابنته تحولت إلى يهودية لكونها متزوجة من يهودي”.

وأضاف عوض خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن: “قطب العقارات دونالد ترامب، سيُكرر ما فعله بوش من غزو العراق، لذلك نحن أمام رئيس أمريكي ثالث يذهب بنا إلى سياسات مغامرة في المنطقة العربية، لذلك يجب علينا تشكيل كتلة عربية إسلامية تواجه هذا الخطر”.

وأوضح عوض، أن تصريحات دونالد ترامب، بعد انتخابه رئيسًا، لا زال يمدح وينحاز للاحتلال الإسرائيلي، لذلك يَجب تثبيت الخطوط الحمراء التي يجب ألا يتنازل عنها أي فلسطين، متابعًا أنه بعد تصريحات ترامب، تغيرت رؤية الإسرائيليين في مسألة التسوية، ولم يعد يعنيهم الشعب الفلسطيني.

وأكد عوض، أن مبادرة الاحتلال الإسرائيلي هي المبادرة الوحيدة التي تعد مُفعلة على أرض الواقع، من ناحية تعميق الاحتلال في الضفة الغربية، وقتل فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، لذلك أصبح هناك تغيير عميق في عملية التسوية، بعد فوز ترامب.

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