إيمي سمير غانم تظهر في شهر العسل مع صديقتها بدون زوجها حسن الرداد وسط استغراب الجمهور

شيماء مصطفى

نشرت اليوم الفنانة بسنت صيام أحد الصديقات المقربين من إيمي سمير غانم على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعض صور شهر عسل إيمي وحسن الرداد في الجونة بالغردقة حيث لفت أنظار جمهورها صور إيمي سمير غانم بمفردها مع المخرج كريم السبكي وصديقتها شهد رمزي !

إيمي سمير غانم تظهر في شهر العسل مع صديقتها بدون زوجها :

تم الأسبوع الماضي عقد قران النجمة إيمي سمير غانم والممثل الشاب حسن الرداد في حفل أسطوري كبير حضره كوكبة من نجوم الفن والإعلام ويقال أن هذا الحفل تكلف الملايين من الجنيهات وأن فستان إيمي سمير غانم صممه المصمم العالمي “هاني البحيري” وتألقت إيمي في حفل زفافها بإطلاله رائعة وتسريحة مبتكرة ويذكر أن الكوافير تقاضى 35 ألف دولار وكان من أبرز النجوم الذين حضروا زفاف إيمي وحسن الرداد النجمة الجميلة دنيا سمير غانم شقيقة إيمي وصديقاتها شيماء سيف وماجد المصري وزوجته الجميلة التي أشعلت الحفل بوصلة رقص ممتعة والممثل الشاب عمرو يوسف وهناك من لم يستطع الحضور مثل ايتن عامر كتبت علي صفحتها الشخصية اعتذار يالفيس بوك بسب مرض والدتها وأنها ترافقها بالمستشفى..

قام العروسين بقضاء أول أيام شهر العسل بالجونة بالغردقة وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور شهر العسل لأحدث عرسان بالوسط الفني ولكن ما لفت نظر الجمهور هو الصورة التي نشرتها الفنانة الشابة بسنت صيام وهي من أعز صديقات النجمة إيمي سمير غانم و ظهرت فى تلك الصورة العروسة الفنانة ايمى سمير غانم مع صديقتها المقربة شهد رمزي و كان يجلس معهم المخرج الشاب كريم السبكي، و غياب الفنان الشاب حسن الرداد زوج الفنانة ايمى في شهر العسل، هو ما أثار أسئله متابعي صديقتها بسنت صيام.وأبدوا تعجبهم لعدم ظهور زوجها حسن الرداد في الصورة، وأمطروها بالتساؤلات: “أين حسن؟”.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads