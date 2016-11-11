تحذير من وزارة الصحة بحظر تداول أحد أنواع شاي التخسيس لخطورتها على صحة المواطنين

شيماء مصطفى

فى ظل الرقابة الدائمة من الإدارة العامة لشئون الصيدلة، قامت وزارة الصحة بإصدار قرار يحمل رقم 94 لسنة 2016، والذى يمنع بيع وتداول أحد أنواع شاي التخسيس الشهيرة، والتي تعرف بإسم شاي إيزيس، وطالبت وزارة الصحة جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية بتسليم ما لديها من عبوات خاصة بشاي التخسيس إيزيس، وألزمت الصيديات بوقف بيع ذلك المنتج نهائياً، وحذرت انه فى حالة ضبط أى كميات من شاي إيزيس، داخل الصيدلية ستتخذ أجراءات رادعه تجاه مالك الصيدلية، المخالفة للقرار الوزاري .

خطورة شاي إيزيس

وذكر بيان وزارة الصحة بشأن حظر تداول شاي التخسيس إيزيس، أن هذا النوع من الشاي غير مسجل لدى وزارة الصحة ولم تجرى علية اختبارات للتأكد من صلاحيته للاستخدام، وللتداول فى الصيدليات، وأكدت الوزارة على خطورة إستخدام المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل بدون موافقة وزارة الصحة عليها نظراً لما قد تسببه من خطورة على صحة الإنسان، وناشدت الوزارة المواطنين بأخذ الحيطة والتأكد بأن الدواء والمستحضر خضع لاختبارات وزارة الصحة وحاصل على تصريح رسمي .

شبكةعيونالإخبارية

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