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مستشار مفتى الجمهورية: ضرب المدرس للتلاميذ حرام

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مستشار مفتى الجمهورية: ضرب المدرس للتلاميذ حرام مستشار مفتى الجمهورية: ضرب المدرس للتلاميذ حرام

الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية

أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، تحريم ضرب التلاميذ خاصة وأن الضرب ليس وسيلة للتعليم.

وقال عاشور فى بيان صحفى : ” لقد نهانا الرسول عن أذى الناس خاصة عندما يتم الضرب على اليد والرأس والوجه، فلا يجوز للمدرس ان يعتمد على الضرب للتعليم” .

وأوضح عاشور، أن الإنسان الصالح ساعة موته يتحقق له مالًا يتحقق له فى الدنيا، فساعة الموت تتنزل على الرجل الصالح الملائكة ، وقال:” إن أشد ساعة ضيق للانسان هى ساعة الاحتضار للموت ، فيأتى العمل الصالح ليخفف على الانسان وتكون ولاية الله عليه فيجعل خوفه عند الموت سرورا”.

وأضاف، أن البكاء على الميت جائز المهم ما يقوله اللسان لأن الانسان يسأل عما يقوله، لأن الإثم يترتب لو نطق اللسان بما لا يرضى الله.

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