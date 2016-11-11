عفت السادات: الشعب المصري لفظ جماعة الإخوان وكل من ينتمي ويروج لها

أكد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن فشل مظاهرات اليوم والتي دعت وحشدت لها جماعة الإخوان وحلفائها في تركيا، هو خير دليل على أن الشعب المصري لفظ الجماعة وكل من ينتمى ويروج لها.

وأشار السادات في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن الشعب المصري وجه رسالة أخيرة للإخوان أنه لا فائدة ولا عودة إلى الماضي مرة أخرى، وأن الشعب المصري رغم الضغوط وغلاء الأسعار، اختار البناء والمستقبل وأعلن بشكل ضمني رغبته فى أن يستكمل نظام الرئيس السيسي الخطوات الإصلاحية التى يعمل على إتمامها منذ تولية السلطة.

وتوقع السادات أن تكون خطوة الإخوان القادمة هي محاولة التفاوض مع النظام المصري الحالي بعد تيقنهم من فشل أي دعوات للحشد منذ عزل رئيسهم عن الحكم، لافتًا إلى أن غياب التظاهرات اليوم أكد وللأبد نهاية أسطورة قُدرة الإخوان على حشد الشارع في أي وقت.