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«أصفهاني»: الوظائف والهجرة على طاولة «ترامب» الفترة المقبلة

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«أصفهاني»: الوظائف والهجرة على طاولة «ترامب» الفترة المقبلة «أصفهاني»: الوظائف والهجرة على طاولة «ترامب» الفترة المقبلة

الكاتب الصحفي، أحمد أصفهاني

قال الكاتب الصحفي، أحمد أصفهاني، إنّه يجب التفريق من حيث المبدأ، بين الوعود الانتخابية في حملات الترشح للانتخابات وبين تنفيذها على أرض الواقع، مضيفًا: “هناك هامش كبير للتراجع عن بعض المواقف، وتغييرها إلى جانب الفشل في تحقيق بعض الوعود الانتخابية”.

وأضاف أصفهاني، خلال لقائه ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامية لينا مسلم، أنّ الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لم يتمكن من تحقيق كافة الوعود الانتخابية له، عندما تولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أصفهاني، أنّ دونالد ، طرح مجموعتين من الوعود أحدهما محلية لها علاقة بالوضع الداخلي الأمريكي، وأخرى تتعلق بالسياسات الخارجية، لافتًا إلى أنه أكد بعد لقائه مع أوباما في البيت الأبيض، أن تركيزه خلال الفترة المقبلة سيكون مركزًاعلى الضمان الصحي، وملف الهجرة إلى جانب أزمة الوظائف.

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