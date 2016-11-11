استقرار أسعار الدولار بالبنوك الأربعة الكبرى

شهدت حركة أسعار الدولار الأمريكي في البنوك الأربعة الكبرى استقرارًا خلال تعاملات اليوم.

وبلغ سعر صرف الدولار للمتعاملين في البنك الأهلي، 16.15 جنيه للشراء,و 16.45 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار الصباحية، فيما بلغ سعر الدولار في بنك مصر 16.26 جنيه للشراء,، و 16.75 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدولار في بنك القاهرة 15.95 جنيه للشراء، و16.45 جنيه وهي نفس الأسعار الصباحية.

كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 16.16 جنيه للشراء، والبيع 16.45 جنيه.

يذكر، أن البنوك العامة واصلت عملها اليوم، الجمعة، بكل كفاءة وذلك بعدما سمح البنك المركزي للبنوك بقرار تحرير سعر الصرف، وبفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءًا، وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج.