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الآلاف يتظاهرون ضد أردوغان بألمانيا…غدًا

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الآلاف يتظاهرون ضد أردوغان بألمانيا…غدًا الآلاف يتظاهرون ضد أردوغان بألمانيا…غدًا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان – أرشيفية

ينظم حوالي 30 ألف شخص من العلويين الأكراد في الثانية عشرة من ظهر السبت، مظاهرة بمدينة كولونيا غرب ألمانيا ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية كان حوالي 6500 كردي تظاهروا السبت الماضي في المدينة نفسها ضد قرارات القبض على قيادات كردية في تركيا رافعين رايات كتب عليها “أردوغان إرهابي” و”أردوغان فاشي”.

يصل عدد العلويين الشيعة في تركيا وفقًا لتقديرات الخبراء إلى عشرين مليون شخص يمثلون ثاني أكبر مذهب ديني من حيث العدد بعد السنة هناك.

أعلن منظمو المظاهرة أن المتحدث الرئيسي فيها سيكون رئيس اتحاد الصحافيين الألمان فرانك إيبرال.

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