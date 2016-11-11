سيف بن زايد يضرب مثالاً على السلام بين الإنسان والطبيعة

نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فيديو على حسابه في انستغرام مرفقاً بمقولة : "اذا ماتأذيه مايأذيك"، ويظهر في الفيديو مشهد لخلية نحل مصورة عن قرب، وغير بعيد عنها يلعب الأطفال بسلام.

تظهر الرسالة الانسانية ملياً في هذا الفيديو، ودعماً لمبدأ الرفق بالحيوان والتعايش مع جميع المخلوقات، وهنا يقول الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية "اذا ماتأذيه مايأذيك"، مظهراً بالدليل على مبدأ السلام في الطبيعة، وضرورة احترام الإنسان لهذا المبداً كي يعيش هو ومن حوله من مخلوقات الله في سلام ومحبة.