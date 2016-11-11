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«مرور أسوان» تضبط 380 مخالفة بينها 32 سائقًا تجاوزوا السرعة

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«مرور أسوان» تضبط 380 مخالفة بينها 32 سائقًا تجاوزوا السرعة «مرور أسوان» تضبط 380 مخالفة بينها 32 سائقًا تجاوزوا السرعة

أرشيفية

مراسل«ONA»:

نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، حملة مرورية شارك فيها رجال المرور والبحث الجنائي، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن.

وتضمنت الجهود نشر عدد من الأكمنة المرورية بالطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان، وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 380 مخالفة مرورية متنوعة.
> وتضمنت الجهود تحرير 32 مخالفات تجاوز حد السرعة المقررة.

وتضمنت الجهود أيضا التصالح الفوري في 22 مخالفة وتحرير 135 مخالفة غرامة.

وتم سحب تراخيص 30 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 160 مخالفة متنوعة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

 

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