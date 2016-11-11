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وزير الرياضة يحضر التدريب الأخير للمنتخب قبل لقاء غانا

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وزير الرياضة يحضر التدريب الأخير للمنتخب قبل لقاء غانا وزير الرياضة يحضر التدريب الأخير للمنتخب قبل لقاء غانا

منتخب – أرشيفية

يحضر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، غدًا السبت، التدريب الأخير للمنتخب القومي قبل لقائه المرتقب في السادسة مساء الأحد مع نظيره الغاني، في لقاء الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018ـ والتي تضم بجانب مصر وغانا الكونغو وأوغندا.

الجدير بالذكر أن مصر تتصدر المجموعة بثلاث نقاط بعد الفوز علي الكونغو يليها منتخب غانا بنقطة واحدة ثم الأوغندي ويقبع في المركز الأخير منتخب الكونغو.

تأتي أهمية هذه المباراة لكونها تقام في مصر على استاد الجيش المصري ببرج العرب، ووسط حضور جماهيري كبير يؤازر المنتخب من أجل الخروج بنتيجة إيجابية.

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