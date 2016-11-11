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إيران تلوح بـ «خيارات أخرى» في حال عدم التزام «ترامب» بالاتفاق النووي

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إيران تلوح بـ «خيارات أخرى» في حال عدم التزام «ترامب» بالاتفاق النووي إيران تلوح بـ «خيارات أخرى» في حال عدم التزام «ترامب» بالاتفاق النووي

وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف

 أكد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الجمعة، أن الاتفاق النووي الإيراني هو اتفاق دولي متعدد الأطراف وصادق عليه مجلس الأمن الدولي.

وقال ظريف، في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى التشيك، إن “إيران تطبق الجزء الخاص بها من الاتفاق، ولكن الولايات المتحدة، للأسف حتى في ظل الإدارة الحالية، لم تلتزم بجانبها بتنفيذ جانبها من الاتفاق بشكل كامل”، حسبما أفادت CNN.

وأضاف ظريف، “نعتقد أن الاتفاق معقول وجيد بالنسبة للجميع، هذا هو خيارنا، ولكن ذلك لا يعني أنه ليس لدينا خيارات أخرى”.

وتابع، “إيران تريد أن تظل ملتزمة بالاتفاق بشرط أن يكون الجميع مستعدا للالتزام به”، وذلك في رده على سؤال عن مستقبل الاتفاق في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ، خلال حملته الانتخابية، عن رغبته في إلغاء الاتفاق.

وأكد ظريف، أنه “من مصلحة الجميع أن يتعامل بطريقة إيجابية، ويظل ملتزمًا بالاتفاق. ولكن إذا وجدنا شكوكا حول الالتزام به، فإن إيران سيكون لديها خيارات أخرى أيضا”. وقال: “أعتقد أنه عندما يهدأ الغبار، ويتم إطلاع الناس على حقائق المنطقة والعالم، سوف يقبل الجميع بحقيقة أن هذا الاتفاق متعدد الأطراف بينهم الولايات المتحدة ودول أوروبية”.

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