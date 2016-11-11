مكرم محمد أحمد: "ترامب" يريد أن تكون مصر القوة الضاربة للإرهاب بالمنطقة

كتب عامر مصطفى

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إن فوز دونالد ترامب برئاسة أمريكا هو تمرد جديد حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية حيث استطاع أن يخاطب العديد من الطبقات، موضحًا أن المرشح الجمهورى الفائز فى الانتخابات الأمريكية يريد أن تكون مصر القوة الضاربة الإساسية للإرهاب بالمنقطة.

وأضاف "مكرم" خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، أن الصحافة الأمريكية كانت ضد ترامب، ومع ذلك جمهوره لم يتأثر وتفاجئ الجميع بفوزه.

وأوضح أن الديمقراطيين أدركوا الآن أنهم فى مهب الريح، وأن تاريخ عائلة كلينتون انتهى، لافتا إلى أن الاحتجاجات سببها قلق ملايين المهاجرين من وصول ترامب للرئاسة، بعد حديثه عن ترحيل الذين لا يحملون وثائق هجرة، مؤكدًا أن مصر لا تستطيع أن تسكت عن عدم دخول المسلمين إلى أمريكا.