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نشرة ONAا انطلاق «مولد الأكيل»..فيلم تسجيلي من إنتاج «ON sport».. وعامر يقدم فيلم قصير عن الشهداء

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نشرة ONA

نشرة ONA

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

أذاعت قناة MBC ، من تقديم الإعلامي شريف عامر، تقديرًا لشهداء الوطن بعنوان «دولا_مين» حيث قام بعقد لقاءات مع أسر الشهداء.. للمزيد

الإعلامي شريف عامر - أرشيفية

الإعلامي شريف عامر – أرشيفية

تنطلق غدًا، فعاليات «مولد الأكيل»، والتي ينظمها الفنان والإعلامي مراد مكرم مقدم برنامج «الأكيل» على CBC سفرة بأحد المولات الشهيرة بالتجمع.. للمزيد 

الإعلامي مراد مكرم - أرشيفية

الإعلامي مراد مكرم – أرشيفية

حكاية مصر فى مونديال 90، هو فيلم تسجيلي من إنتاج قناة أون سبورت ، وهى إحدى الخدمات المميزة التى تقدمها القناة الرياضية الأولى فى مصر.. للمزيد

أون سبورت

أون سبورت

يستضيف برنامج «حلم كل ليلة» على شاشة ON sport في آخر حلقاته، الليلة، الفنان أحمد فهمي ، والفنان حسام حبيب.. للمزيد

الفنان حسام حبيب - أرشيفية

الفنان حسام حبيب – أرشيفية

يستضيف كابتن مدحت شلبي اليوم الجمعة، فى برنامج «مساء المونديال»، من العاشرة مساءً وحتى الواحدة صباحًا، في الفقرة الأولى كابتن عبدالرازق كريم نجم منتخب غانا ونادي المقاولون العرب في السبعنيات.. للمزيد 

مدحت شلبي - أرشيفية

مدحت شلبي – أرشيفية

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أونا

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