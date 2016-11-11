نشرة ONAا انطلاق «مولد الأكيل»..فيلم تسجيلي من إنتاج «ON sport».. وعامر يقدم فيلم قصير عن الشهداء

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

أذاعت قناة MBC مصر، فيديو من تقديم الإعلامي شريف عامر، تقديرًا لشهداء الوطن بعنوان «دولا_مين» حيث قام بعقد لقاءات مع أسر الشهداء.. للمزيد

تنطلق غدًا، فعاليات «مولد الأكيل»، والتي ينظمها الفنان والإعلامي مراد مكرم مقدم برنامج «الأكيل» على CBC سفرة بأحد المولات الشهيرة بالتجمع.. للمزيد

حكاية مصر فى مونديال 90، هو فيلم تسجيلي من إنتاج قناة أون سبورت ، وهى إحدى الخدمات المميزة التى تقدمها القناة الرياضية الأولى فى مصر.. للمزيد

يستضيف برنامج «حلم كل ليلة» على شاشة ON sport في آخر حلقاته، الليلة، الفنان أحمد فهمي ، والفنان حسام حبيب.. للمزيد

يستضيف كابتن مدحت شلبي اليوم الجمعة، فى برنامج «مساء المونديال»، من العاشرة مساءً وحتى الواحدة صباحًا، في الفقرة الأولى كابتن عبدالرازق كريم نجم منتخب غانا ونادي المقاولون العرب في السبعنيات.. للمزيد