حاربي علامات الشيخوخة بالطعام

على الرغم من وجود الكثير من الكريمات لمكافحة علامات الشيخوخة المبكرة، فإن ذلك لا يغني عن اتّباع نظام غذائي صحي لتغذية وحماية بشرتك من الداخل حتى ينعكس هذا الأمر على بشرتك من الخارج. اجعلي الطعام جزءاً من روتين العناية ببشرتك، واجعلي التلذّذ بوجباتك الثلاث مفيداً لك ولبشرتك على حدّ سواء.

إليك بعض الفيتامينات التي تحميك من علامات الشيخوخة المبكرة:

1.فيتامين (c): يعمل فيتامين C)) على تعزيز مناعة الجسم، كما يعمل على إنتاج الكولاجين وحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس. والأطعمة التي تحتوي على فيتامين (C) هي: الفلفل بأنواعه، والبروكلي، والفراولة، والجوافة، والحمضيات بأنواعها كالأناناس والليمون والبرتقال وغيرها.

2.فيتامين (E): يعمل فيتامين (E) كحصن لخلايا البشرة، كما أنه يحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. وللاستفادة من فيتامين E) )، أنت بحاجة إلى تناول ملعقة كبيرة من جنين القمح، وشريحتين من الأفوكادو، أو حفنة صغيرة من المكسّرات يومياً.

3. بيتا كاروتين: هي ذات أهمية بالغة لصحّة الجلد. فالبيتا كاروتين تتحوّل إلى فيتامين (أ) المسؤول عن حماية ونموّ خلايا البشرة. وللحفاظ على بشرتك، أنت بحاجة إلى تناول وجبتين يومياً من الجزر أو القرع أو الشمّام.

4.أوميجا 3: على الرّغم من أنها دهون، فإنها مفيدة للجسم، خصوصاً للبشرة، لأنها تساعد على حماية خلايا الجلد، كما تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس. وأنت بحاجة إلى تناول من 3 إلى 5 سمكات، ثلاث مرات أسبوعياً، أو تناول حبوب الأوميجا 3 مرة يومياً قبل النوم.

5.البوليفينول: أظهرت الأبحاث الحديثة أنّ مادة البوليفينول تحمل خصائص مضادة للسرطان، ممّا يقلّل خطر الإصابة بسرطان الجلد الذي يحدث نتيجة التعرّض لأشعة الشمس. ويمكنك الحصول على البوليفينول بسهولة شديدة من خلال تناول كوب واحد من الشاي الأخضر يومياً.