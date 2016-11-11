إحالة قهوجى قتل عجوزا للجنايات وزوجة الضحية: له ممارسات شاذة مع الأطفال

كتب أحمد الجعفرى

أحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار حسام نصار مدير النيابة "علاء.ع" 18 سنة قهوجى إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته فى الاتهامات الموجهة إليه بقتل عجوز مسن داخل شقته بمنطقة الهرم ، بعد أن سدد لـه 22 طعنة نافذة ؛ وذلك على خلفية تهديده له بفيديوهات جنسية ألتقطها له خلال ممارسة الشذوذ الجنسى معه.

جاء أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد اكتمال أدلة الثبوت فى القضية والتى دعمتها تحريات الأجهزة الأمنية واعترافات المتهم فى التحقيقات بارتكاب الجريمة فضلاً عن أقوال زوجة المجنى عليه والتى أكدت أن زوجها كان مهووساً بالجنس ، وأنه متعدد العلاقات النسائية، وكان سبق له ممارسات شاذة مع الأطفال، هذا فضلاً عن ورود تقارير الطب الشرعى والأدلة الجنائية حول الادوات المستخدمة فى الجريمة.

وجاءت اعترافات المتهم فى التحقيقات لتكشف عن تفاصيل مثيرة عن تلك القضية التى استمرت التحقيقات فيها لما يقرب من شهرين ونصف ، حيث أكد المتهم أنه ألتقى المجنى عليه منذ 6 سنوات وطلب منه العمل معه فى معرض السيارات الخاص به، فوافق على الفور ، إلا انه فوجئ بسلوك الرجل المشين وممارسته الشذوذ الجنسى معه ، مؤكداً انه كان صغيراً فى ذلك الوقت ولم يكن يعرف ما يفعله مع الرجل ؛ حيث كان يبلغ من العمر 12 عاماً.