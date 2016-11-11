غدًا.. مصر تشارك بمسرحيتين في مهرجان المسرح العربي التونسي

تشارك مصر بمسرحيتين في فعاليات مهرجان المسرح العربي، الذي تستضيفه مدينة صفاقس التونسية، غدًا السبت، ويستمر لمدة أسبوعين بمشاركة 10 دول عربية و20 عملًا مسرحيًا من 10 دول عربية.

وقال محمد طاهر العجرودي، منسق عام المهرجان، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن المهرجان يأتي استكمالًا للاحتفال باختيار صفاقس عاصمة للثقافة العربية لعام 2016، مشيرًا إلى أن المسرحيتين اللتين ستشارك بهما مصر هما “زي الناس” و”باسم”.

وأضاف، أن بقية الدول المشاركة في المهرجان هي دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين والمغرب والكويت، بعروض، فيما تشارك تونس البلد المنظمة بخمسة أعمال مسرحية.