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منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم المعارضة ونظام بشار باستخدام أسلحة كيميائية

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منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم المعارضة ونظام بشار باستخدام أسلحة كيميائية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم المعارضة ونظام بشار باستخدام أسلحة كيميائية

> لاهاى (أ ف ب)

اتهم المكتب التنفيذى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجمعة الجهاديين والسلطات السورية بانتهاك معاهدتها من خلال اللجوء إلى استخدام أسلحة محظورة، بحسب عدة مصادر.

 

وقال مصدر شارك في الاجتماع المغلق لمكتب المنظمة وطلب عدم كشف هويته أنه تم التصويت داخل المكتب على انتهاك سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

 

وأيد 28 من الدول الأعضاء ال 41 في المكتب التنفيذى، قرارا اقترحته أسبانيا يعبر عن "قلق بالغ" بشأن نتائج تحقيق أنجزه خبراء للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بحسب مصدر آخر طلب هو أيضا عدم كشف هويته.


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