تجنبي هذه السلوكيات لسلامة مولودك

حروق وإصابات وكسور من الممكن أن تصيب مولودك الجديد في حال كنت على قدر كبير من الإهمال أثناء حملك له في أداء شؤون المنزل، والعديد من الأطفال الرضع يصابون بإصابات بالغة نتيجة عدم الوعي الكافي من الأمهات بأدنى قواعد السلامة التي يجب اتباعها أثناء حمل الطفل أو أثناء وضعه بجوار الأم وعدم الانتباه له.



قواعد السلامة والأمان للتعامل مع الطفل ليست أمراً معقداً، ولكن عليك معرفة أن ردود فعل الطفل وتحركاته قد تكون غير متوقعة، كما أن بشرته وجهاز تنفسه وعظامه حساسة جداً للتغيرات الخارجية بعكس البالغين، لذلك نرشدك إلى بعض الأفعال الخطرة التي يجب عليك الحذر منها جيداً لسلامة مولودك:

المطبخ منطقة ملغمة: العديد من السيدات يضعفن أمام بكاء أطفالهن، وتقوم المرأة بحمله معها أثناء قيامها بالطهو، وهو أمر بالغ الخطورة، حيث من الممكن أن يتعرض الطفل لبعض الحروق عن طريق الخطأ، لذلك اتبعي التالي:

1- عدم حمله نهائياً بالقرب من الزيت المغلي.

2- احذري حرارة أدوات طهي الطعام، فقد تلامسه بالخطأ.

3- عدم حمل الطفل والطعام في نفس الوقت.

4- تجنبي تركه في الكرسي المخصص داخل المطبخ، فقد يحدث تسرب غاز.

5- تجنبي فتح الثلاجة أثناء حمله، فقد يسبب له ذلك برودة.

أثناء القيام بالتنظيف: من الخطر حمل الطفل أثناء قيامك بتنظيف المنزل، ولعل ذلك يرجع لعدة أسباب قد يتعرض طفلك بسببها للتسمم كاستنشاق مواد ضارة أو حتى للسقوط، لذلك احذري ما يلي:

1- مواد التنظيف الملتهبة قد تسبب التسمم أو ضرراً بالجهاز التنفسي.

2- الأرض المبتلة قد تسبب لك السقوط، وهو أمر خطر إن كنت تقومين بحمله.

3- تجنبي وضعه بجوارك أثناء غسل الصحون، فقد يسقط داخل الحوض.

4- تجنبي حمله أثناء غسيل الملابس، فبعض المساحيق خطرة لصحته.

5- الغبار قد يسبب له حساسية، فلا داعي لحمله أثناء تنظيفه.

خطر كي وطي الملابس: من الأمور الكارثية، والتي تستهين بها العديد من النساء، كي أو طي الملابس أثناء حمل الطفل أو وضعه بجوارهن، فهو يسبب العديد من الكوارث، منها:

1- قد تصيبه المكواة عن طريق الخطأ وتسبب حروقاً بالغة.

2- الحرارة المنبعثة من المكواة قد تسبب احمرار الجلد.

3- الكثير من السيدات يضعن الملابس فوق الطفل بالخطأ أثناء قيامهن بالطي، مما يسبب الاختناق.

4- بعض الملابس قد تتواجد فيها قطع حادة قد تصيب الطفل.

القيام بالأعمال الشاقة: إذا كان من الخطر حمل الطفل أثناء الطهي، فبالتأكيد من الخطر حمله أثناء القيام بأعمال السباكة والنجارة والكهرباء، وكذلك أثناء عمل أدوات خطرة كالمطرقة أو مسمار أو صمغ للأسباب التالية:

1- قد تقومين سهواً بإصابة الطفل بالمطرقة أثناء استخدامها.

2- الصمغ يحتوي على مواد متطايرة خطرة على تنفسه.

3- بعض الأدوات الحادة كالمسمار والمفك قد تؤذي عينيه.

4- احذري ملامسة الكهرباء كي لا تصيبه بصدمة كهربائية.

5- الأخشاب قد تسبب له جروحاً أو تعلقاً في جسده فتجنبيها.

أخطاء تدق ناقوس الخطر: العديد من أنماط الحياة اليومية يجب عليك الحذر منها أثناء تواجد الطفل بالقرب منك كي لا يصاب بأذى، هذا لا يعني تغيير عاداتك، ولكن فقط إجراء وإدخال تحسين عليها، ومن تلك السلوكيات:

1- تجنبي النظر من النافذة أثناء حمل الطفل، فقد يختل توازنك ويسقط.

2- ملامسة مساحيق التجميل للطفل قد تسبب تهيجاً للجلد، فقللي منها.

3- احذري أثناء رشك المبيد الحشري، فقد تصيبينه.

4- احذري وضعه بجانب الطعام الساخن وعدم حمله أثناء تناولك الطعام.

5- ملابس طلفك وأدوات طعامه احفظيها بعيداً عن التلوث.

سيدتي العزيزة، طفلك هو مخلوق حساس للغاية يتأثر بكل ما هو حوله بسهولة بعكس البالغين الذين لديهم القدرة على تحمل بعض الأشياء، فما يسبب لك حرقاً بسيطاً قد يسبب له حروقاً من الدرجة الأولى، فبشرته وجسده حساسان للغاية، ووجدت القواعد لسلامة طفلك، وليس لتقييدك، فكوني حذرة وتحلي بالصبر والحكمة في تعاملك مع طفلك.