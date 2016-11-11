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كيف يكون الجنين في الشهر الرابع؟

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الجمعة 11-11-2016 18:23

في هذا الشهر ستكونين سعيدة بحركة الجنين، وبأنه يتفاعل معك، فأحسني التواصل معه. الدكتور عدلي الحاج، استشاري النساء والولادة، يعرض عليك تغيرات كل مرحلة على حدة.

* ستلاحظين كبر حجم البطن وزيادة في الوزن، وسيصبح لون حلمة صدرك أغمق.
* ربما تحدث مشاكل في جهازك التنفسي العلوي، مثل: الشخير أو نزول الدم من الأنف.
* سوف تقل أعراض الوحم والغثيان، حتى تنتهي مع نهاية الشهر الرابع.


* سيظهر الخط الطولي في بطنك، وهو لا يعني أنك حامل بتوأم، كما تعتقد بعض الحوامل، ولكنه يظهر مع كل حمل ويختفي.
* ربما تعانين من الإمساك فلا تقلقي، وعليك ممارسة الرياضة، ولكن تحت إرشاد طبيبك.
* أضيفي البروتين لطعامك؛ لكي يكتمل بناء عضلات وعظام طفلك.


* بالنسبة للجنين، سوف يكون بإمكانك معرفة جنس المولود.
* مع نهاية الشهر الرابع سيكون طول الجنين 14 سم تقريباً.
* سوف يقوم بحركات في وجهه؛ مثل العبوس والتقطيب "تخيلي".


* اكتمل نمو عينيه، ولكنهما تبقيان حساستين للضوء؛ لاعتيادهما على ظلمة الرحم.

 

 

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