كيف يكون الجنين في الشهر الرابع؟
الجمعة 11-11-2016 18:23
في هذا الشهر ستكونين سعيدة بحركة الجنين، وبأنه يتفاعل معك، فأحسني التواصل معه. الدكتور عدلي الحاج، استشاري النساء والولادة، يعرض عليك تغيرات كل مرحلة على حدة.
* ستلاحظين كبر حجم البطن وزيادة في الوزن، وسيصبح لون حلمة صدرك أغمق.
* ربما تحدث مشاكل في جهازك التنفسي العلوي، مثل: الشخير أو نزول الدم من الأنف.
* سوف تقل أعراض الوحم والغثيان، حتى تنتهي مع نهاية الشهر الرابع.
* سيظهر الخط الطولي في بطنك، وهو لا يعني أنك حامل بتوأم، كما تعتقد بعض الحوامل، ولكنه يظهر مع كل حمل ويختفي.
* ربما تعانين من الإمساك فلا تقلقي، وعليك ممارسة الرياضة، ولكن تحت إرشاد طبيبك.
* أضيفي البروتين لطعامك؛ لكي يكتمل بناء عضلات وعظام طفلك.
* بالنسبة للجنين، سوف يكون بإمكانك معرفة جنس المولود.
* مع نهاية الشهر الرابع سيكون طول الجنين 14 سم تقريباً.
* سوف يقوم بحركات في وجهه؛ مثل العبوس والتقطيب "تخيلي".
* اكتمل نمو عينيه، ولكنهما تبقيان حساستين للضوء؛ لاعتيادهما على ظلمة الرحم.
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