كيف يكون الجنين في الشهر الرابع؟

في هذا الشهر ستكونين سعيدة بحركة الجنين، وبأنه يتفاعل معك، فأحسني التواصل معه. الدكتور عدلي الحاج، استشاري النساء والولادة، يعرض عليك تغيرات كل مرحلة على حدة.

* ستلاحظين كبر حجم البطن وزيادة في الوزن، وسيصبح لون حلمة صدرك أغمق.

* ربما تحدث مشاكل في جهازك التنفسي العلوي، مثل: الشخير أو نزول الدم من الأنف.

* سوف تقل أعراض الوحم والغثيان، حتى تنتهي مع نهاية الشهر الرابع.



* سيظهر الخط الطولي في بطنك، وهو لا يعني أنك حامل بتوأم، كما تعتقد بعض الحوامل، ولكنه يظهر مع كل حمل ويختفي.

* ربما تعانين من الإمساك فلا تقلقي، وعليك ممارسة الرياضة، ولكن تحت إرشاد طبيبك.

* أضيفي البروتين لطعامك؛ لكي يكتمل بناء عضلات وعظام طفلك.



* بالنسبة للجنين، سوف يكون بإمكانك معرفة جنس المولود.

* مع نهاية الشهر الرابع سيكون طول الجنين 14 سم تقريباً.

* سوف يقوم بحركات في وجهه؛ مثل العبوس والتقطيب "تخيلي".



* اكتمل نمو عينيه، ولكنهما تبقيان حساستين للضوء؛ لاعتيادهما على ظلمة الرحم.

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