محافظ أسوان يلتقي وفدًا سياحيًا أمريكيًا

مراسل«ONA»:

إلتقى محافظ أسوان، مجدى حجازي، اليوم الجمعة، مع وفد أعضاء الغرفة السياحية الأمريكية، الذي يضم 60 من كبار وكلاء السفر والسياحة ومسؤولي المبيعات بالشركات السياحية ، وذلك علي متن الباخرة النيلية (سونستا).

ورحب المحافظ بزيارة الوفد الى أسوان، مؤكدًا أن الحركة السياحية في الفترة الحالية والقادمة ستشهد طفرة، وخاصة أن جميع الدول في العالم بأسره تعاني من خطر الإرهاب وليس مصر فقط، موضحًا أن الأجهزة الأمنية المصرية تعمل ليل نهار لتحقيق ما نعيش فيه الآن من أمن وأمان.

وأعرب عن أمله بأن تكون زيارة وفد غرفة السياحة الأمريكية بشائر زيادة معدلات الحركة السياحية، خاصة أن الأفواج السياحية الأمريكية تعشق الحضارة المصرية.

> من جانبهم أكد أعضاء الوفد الأمريكى، سعادته بزيارة المحافظة وحسن الإستقبال وشعورهم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان وهو الذى سيجعلهم عازمين على زيارتها مرة أخرى خاصة أسوان، وأوضحوا أنهم سيقومون بالتسويق الجيد لأسوان بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة بعد ما لمسوه من أمان.