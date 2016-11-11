مانشستر يونايتد ينفي احتمالية غياب مدافعه «سمولينج» 6 أسابيع إضافية

نفى مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الجمعة، تقارير صحفية بريطانية قالت إن المدافع كريس سمولينج قد يغيب حتى نهاية ديسمبر المقبل، بسبب كسر في أحد أصابع قدمه.

وبحسب «رويترز» قال ممثل النادي اليوم دون الخوض في التفاصيل: “لا نعلق على الشائعات أو التكهنات، لكن ما يمكنني قوله هو أن التقرير المنشور في صحيفة ديلي ميل ليس صحيحًا”.

ولم يشارك سمولينج في المباريات منذ الخسارة 0-4 على أرض تشيلسي الشهر الماضي.

وبدا أن المدرب جوزيه مورينيو يشكك في التزام سمولينج والظهير الأيسر لوك شو عقب غياب الدوليين الإنجليزيين عن الفوز على سوانزي سيتي 3-1 الأحد الماضي.